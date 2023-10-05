Женщина пострадала при обстреле Курской области кассетными боеприпасами ВСУ

Фото: телеграм-канал SHOT

Женщина была ранена при обстреле города Рыльска в Курской области кассетными боеприпасами со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь", – написал он.

Старовойт уточнил, что в результате атаки были повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. Кроме того, в городе были найдены неразорвавшиеся боеприпасы, с ними работают саперы.

По словам губернатора, подомовой обход территории продолжается. Он также обещал, что всем пострадавшим окажут помощь в ремонте поврежденного имущества.

Ранее Старовойт сообщил, что этой ночью украинскими беспилотниками также были атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. По его словам, в некоторых районах было отключено электроснабжение, над его восстановлением работают аварийные бригады.

До этого украинские силы подвергли обстрелу населенный пункт Плехово в Курской области. В результате вражеской атаки было нарушено электроснабжение сел Гуево, Плехово и Горналь. Кроме того, в нескольких домах были повреждены фасады и заборы.

Российская система ПВО уничтожила за сутки 58 украинских беспилотников в зоне СВО