ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силам противовоздушной обороны РФ удалось уничтожить украинский дрон самолетного типа в Белгородской области. Российское министерство обороны рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

Как уточнили в ведомстве, попытку вражеской атаки пресекли около 22:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", – сообщается в публикации.

Ранее украинские военные обстреляли поселок Шебекинский в Белгородской области. Отмечалось, что один из снарядов попал в частный жилой дом, еще в четырех домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Позднее боевики ВСУ повторно атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. В поселке Шебекинском повреждения получили восемь частных домовладений, автобус и автомобиль.



ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью