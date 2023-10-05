Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны ликвидировала украинский дрон над Курской областью. Оборонное ведомство РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Как уточнили в министерстве, вражеские силы попытались атаковать около 20:30 по московскому времени с помощью беспилотника самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", – сообщается в публикации.

Ранее глава региона Роман Старовойт сообщил, что прошлой ночью украинскими беспилотниками также были атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. По его словам, в некоторых районах было отключено электроснабжение, его восстановлением занялись аварийные бригады.

До этого украинские силы подвергли обстрелу населенный пункт Плехово в Курской области. В результате вражеской атаки было нарушено электроснабжение сел Гуево, Плехово и Горналь. Кроме того, в нескольких домах были повреждены фасады и заборы.



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