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06 октября, 21:12

Происшествия

Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"6 октября около 19 часов по московскому времени <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", – говорится в сообщении.

О срабатывании системы ПВО в Курской области ранее сообщал губернатор региона Роман Старовойт. Он призывал местных жителей не приближаться к обломкам вражеских БПЛА в случае их обнаружения.

Между тем накануне российская система ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Обошлось без пострадавших.

Российская система ПВО уничтожила за сутки 58 украинских беспилотников в зоне СВО

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы
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