В МО РФ сообщили об уничтожении 7 ракет РСЗО "Ольха" и 4 беспилотников в Белгороде

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что очередная попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена около 02:40 по московскому времени.

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность. Горожанам посоветовали оставаться дома и не подходить к окнам.

Через некоторое время средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников над городом. В жилом секторе наблюдаются различные повреждения. В одном из поселков региона отключилось электричество.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, предварительно, в результате случившегося пострадавших нет.