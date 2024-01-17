03:23Происшествия
В МО РФ сообщили об уничтожении 7 ракет РСЗО "Ольха" и 4 беспилотников в Белгороде
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве добавили, что очередная попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена около 02:40 по московскому времени.
Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность. Горожанам посоветовали оставаться дома и не подходить к окнам.
Через некоторое время средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников над городом. В жилом секторе наблюдаются различные повреждения. В одном из поселков региона отключилось электричество.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, предварительно, в результате случившегося пострадавших нет.
Читайте также