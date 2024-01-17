Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородом

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты два беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе: было повреждено остекление и кровля в жилом доме, также произошло возгорание хозпостройки.

В одном из местных поселков отключилось электричество. На место выехали оперативные службы и пожарный расчет.

"Повреждения уточняются. В светлое время суток проведем дополнительный осмотр", – написал Гладков.

Ранее в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате произошедшего никто не пострадал.