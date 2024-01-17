Гладков уточнил количество сбитых беспилотников над Белгородом

Фото: Министерство обороны РФ

По уточненным данным, над Белгородом и Белгородским районом было сбито 7 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"По уточненным данным, сбито 7 БПЛА. Оперативные службы работают", – написал он.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал.

В ночь на 17 января в Белгороде объявили ракетную опасность. Местных жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

Через некоторое время средства ПВО сбили вражеские беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. В результате произошедшего есть различные повреждения в жилом секторе. Также в одном из местных поселков отключилось электричество.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов