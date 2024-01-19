Площадь пожара на нефтебазе под Брянском увеличилась до 1 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах в Брянской области достигла тысячи квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В настоящее время площадь пожара на нефтебазе составляет около тысячи квадратных метров", – говорится в сообщении.

По информации оперативных служб, на месте происшествия идет возгорание четырех резервуаров с бензином. Общий объем горючего в них оценивается в шесть тысяч кубометров.

Пожар на нефтебазе в Клинцах произошел после атаки беспилотника. В момент подавления БПЛА системами радиоэлектронной борьбы с него на объект упал боеприпас. О пострадавших в результате возгорания не сообщалось.

К ликвидации пожара на нефтебазе уже привлекли пожарный поезд. Он прибыл к месту ЧП с пятью тоннами пенообразователя и 120 тоннами воды.

