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23 января, 13:14

Происшествия

ВСУ обстреляли хутор Балки под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская армия обстреляла хутор Балки в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, обстрел был совершен ВСУ с применением дрона-камикадзе. Пострадавших в результате произошедшего не обнаружено.

"В результате взрыва поврежден гражданский автомобиль", – написал Гладков.

Губернатор добавил, что на месте происшествия ведут работу оперативные службы.

До этого украинские силы также совершили обстрел населенного пункта Белгородской области с дрона-камикадзе. Ударам подверглось село Репяховка. В результате произошедшего пострадал мужчина.

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