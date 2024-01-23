23 января, 13:14Происшествия
ВСУ обстреляли хутор Балки под Белгородом
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинская армия обстреляла хутор Балки в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы Белгородской области, обстрел был совершен ВСУ с применением дрона-камикадзе. Пострадавших в результате произошедшего не обнаружено.
"В результате взрыва поврежден гражданский автомобиль", – написал Гладков.
Губернатор добавил, что на месте происшествия ведут работу оперативные службы.
До этого украинские силы также совершили обстрел населенного пункта Белгородской области с дрона-камикадзе. Ударам подверглось село Репяховка. В результате произошедшего пострадал мужчина.
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