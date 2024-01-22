ВСУ с помощью дрона-камикадзе обстреляли село Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Репяховка Краснояружского района с помощью дрона-камикадзе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

"В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель – у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – написал он.

Кроме того, был посечен фасад частного жилого дома и легковая машина. На территории происшествия работают оперативные службы, заключил Гладков.

В понедельник, 22 января, украинская сторона подвергла обстрелу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Так, ВСУ атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате никто не пострадал, однако произошло повреждение линии электропередачи, рассказал Гладков.

Также украинская армия обстреляла окраину села Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших не выявили.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов