В МО РФ сообщили об уничтожении пяти украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, и еще один дрон над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все попытки террористических атак ВСУ по объектам РФ были пресечены в ночь на 1 февраля.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал о работе ПВО в Яковлевском городском округе. По словам главы региона, на подлете к городу Строитель удалось сбить две воздушные цели.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что силы ПВО ликвидировали над городом воздушную цель. Осколки ракеты упали в частном секторе Севастополя, в районе Федоровской улицы, однако в результате происшествия также никто не получил травм.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов