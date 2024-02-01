01 февраля, 06:30Происшествия
В МО РФ сообщили об уничтожении пяти украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях
Фото: 123RF/boscorelli
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, и еще один дрон над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что все попытки террористических атак ВСУ по объектам РФ были пресечены в ночь на 1 февраля.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал о работе ПВО в Яковлевском городском округе. По словам главы региона, на подлете к городу Строитель удалось сбить две воздушные цели.
Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что силы ПВО ликвидировали над городом воздушную цель. Осколки ракеты упали в частном секторе Севастополя, в районе Федоровской улицы, однако в результате происшествия также никто не получил травм.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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