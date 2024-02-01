Система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Система противовоздушной обороны сработала в Яковлевском городском округе Белгородской области. На подлете к городу Строитель были сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным главы области, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. В данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил Гладков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО пресекли попытку украинской стороны атаковать российские объекты 20 авиационными управляемыми ракетами. Обломки сбитых ракет упали на территорию воинской части около населенного пункта Любимовка в Крыму.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Псковской области.