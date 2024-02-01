01 февраля, 06:20Происшествия
Система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области
Фото: Министерство обороны РФ
Система противовоздушной обороны сработала в Яковлевском городском округе Белгородской области. На подлете к городу Строитель были сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным главы области, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. В данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил Гладков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО пресекли попытку украинской стороны атаковать российские объекты 20 авиационными управляемыми ракетами. Обломки сбитых ракет упали на территорию воинской части около населенного пункта Любимовка в Крыму.
До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Псковской области.
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