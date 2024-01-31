Путин заявил о необходимости отодвинуть линию фронта на безопасное для РФ расстояние

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Демилитаризованная линия должна находиться на таком расстоянии от границ России, которое позволит обезопасить страну от обстрелов. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Эта линия (фронта) должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которое обеспечило бы безопасность", – цитирует его ТАСС.

Говоря об этом, Путин заявил, что имеет в виду обстрелы из дальнобойных орудий, которые поставляются Украине из-за рубежа. Именно их украинские власти используют для обстрела мирных городов.

До этого украинская армия совершила обстрел села Мокрая Орловка в Белгородской области. ВСУ сбросили на стоящий рядом с фельдшерско-акушерским пунктом автомобиль взрывное устройство. В результате произошедшего никто не пострадал.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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