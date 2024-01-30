30 января, 07:28Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку Киева совершить теракт с применением беспилотника. Аппарат самолетного типа уничтожили над Навлинским районом Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что в результате случившегося пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы прибыли на место произошедшего.
Ранее средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Также сообщалось, что дежурные силы ПВО России перехватили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью.
До этого ВСУ открыли огонь по селу Свердликово в Курской области. После обстрела в селе выявили повреждения двух социальных объектов, шести частных домов и автомобиля. Более того, ВСУ нарушили работу газопровода и линии электроснабжения.
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