31 января, 18:58Происшествия
Силы ПВО России сбили воздушную цель в Севастополе
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали над Севастополем воздушную цель. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"По информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки", – уточнил он.
Однако спустя некоторое время Развожаев опубликовал новую информацию о том, что осколки ракеты упали в частном секторе города в районе Федоровской улицы. По его словам, в результате происшествия никто не получил травм.
При этом он предупредил, что ПВО РФ еще продолжает работу, в связи с чем жители Севастополя должны соблюдать меры безопасности, находиться в укрытиях, а также не поддаваться панике.
Развожаев добавил, что на место выдвинулись все службы.
Ранее глава Севастополя заявил о запуске работы систем противовоздушной обороны (ПВО) России в регионе. При этом он попросил граждан сохранять спокойствие.
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