Силы ПВО России сбили воздушную цель в Севастополе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали над Севастополем воздушную цель. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"По информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки", – уточнил он.

Однако спустя некоторое время Развожаев опубликовал новую информацию о том, что осколки ракеты упали в частном секторе города в районе Федоровской улицы. По его словам, в результате происшествия никто не получил травм.

При этом он предупредил, что ПВО РФ еще продолжает работу, в связи с чем жители Севастополя должны соблюдать меры безопасности, находиться в укрытиях, а также не поддаваться панике.

Развожаев добавил, что на место выдвинулись все службы.

Ранее глава Севастополя заявил о запуске работы систем противовоздушной обороны (ПВО) России в регионе. При этом он попросил граждан сохранять спокойствие.



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