Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Псковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 31 января российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Псковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что при помощи данного БПЛА самолетного типа украинская сторона попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 30 января силы ПВО уничтожили и перехватили в общей сумме 21 украинский беспилотник над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Вместе с тем никто не пострадал. Глава Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что спасательная служба города не зафиксировала каких-либо повреждений инфраструктуры.