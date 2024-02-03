Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Воронежу

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотник на подлете к Воронежу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано. Гусев добавил, что держит на контроле оперативную ситуацию в Воронежской области.

Ранее украинские военные нанесли удар по селу Графовка Краснояружского района Белгородской области, из-за чего пять населенных пунктов остались без электричества.

До этого ВСУ нанесли удар по селу Мокрая Орловка, которое расположено в Белгородской области. Из-за этого в населенном пункте также было частично нарушено электроснабжение.