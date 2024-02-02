Белгородское село осталось без света после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военные нанесли удар по селу Графовка Краснояружского района Белгородской области, из-за чего пять населенных пунктов остались без электричества. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки никто из местных граждан не пострадал.

"Под отключение света подпадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Поповка, Новая Репяховка, Прилесье и Демидовка", – уточнил губернатор Белгородской области.

По его словам, оперативные и аварийные службы начнут устранять последствия только после соответствующего согласия со стороны министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинской армии. В результате произошедшего никто не пострадал. Однако частный дом, гараж, а также линии газо- и электроснабжения были повреждены.

До этого украинская армия совершила обстрел села Мокрая Орловка в Белгородской области. ВСУ сбросили на стоящий рядом с фельдшерско-акушерским пунктом автомобиль взрывное устройство. В результате произошедшего никто не пострадал.



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