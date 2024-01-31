ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинской армии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе", – информировал он.

В результате произошедшего никто не пострадал. Однако частный дом, гараж, а также линии газо- и электроснабжения были повреждены.

Более того, запущенный с украинской стороны беспилотник атаковал один из местных мемориалов. К ликвидации последствий в ближайшее время приступят оперативные службы города.

До этого украинская армия совершила обстрел села Мокрая Орловка в Белгородской области. ВСУ сбросили на стоящий рядом с фельдшерско-акушерским пунктом автомобиль взрывное устройство. В результате произошедшего никто не пострадал.

