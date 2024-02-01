ЛЭП получила повреждения при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Украинские военнослужащие нанесли удар по селу Мокрая Орловка, которое расположено в Белгородской области. Из-за этого в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Под отключение подпадают абоненты нескольких улиц", – уточнил он, добавив, что никто не пострадал в результате атаки.

При этом он подчеркнул, что аварийные службы занимаются устранением последствий после того, как соответствующее разрешение даст министерство обороны.

Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) также попало село Теребрено Краснояружского района. По словам губернатора, никто не пострадал, однако был поврежден забор на территории школы.

Сейчас оперативные службы задействованы на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинской армии. В результате произошедшего никто не пострадал. Однако частный дом, гараж, а также линии газо- и электроснабжения были повреждены.

До этого украинская армия совершила обстрел села Мокрая Орловка в Белгородской области. ВСУ сбросили на стоящий рядом с фельдшерско-акушерским пунктом автомобиль взрывное устройство. В результате произошедшего никто не пострадал.



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