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03 февраля, 07:24

Происшествия

Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовано – МЧС

Фото: depositphotos/My_inspiration

Пожарные локализовали возгорание нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда на площади в 100 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

Предварительно, погибших и пострадавших в результате пожара нет, подчеркнули в ведомстве.

О возгорании нефтепродуктов в Волгограде стало известно рано утром 3 февраля. Первоначально сообщалось, что пожар произошел на площади в 300 квадратных метров.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные расчеты. Причина возгорания устанавливается.

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