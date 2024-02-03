03 февраля, 07:24Происшествия
Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовано – МЧС
Фото: depositphotos/My_inspiration
Пожарные локализовали возгорание нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда на площади в 100 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.
Предварительно, погибших и пострадавших в результате пожара нет, подчеркнули в ведомстве.
О возгорании нефтепродуктов в Волгограде стало известно рано утром 3 февраля. Первоначально сообщалось, что пожар произошел на площади в 300 квадратных метров.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные расчеты. Причина возгорания устанавливается.
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