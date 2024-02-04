Беспилотник повредил объекты связи в Курской области – губернатор Старовойт

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил инфраструктурные объекты связи в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Как отметил глава региона, в результате атаки украинского беспилотника повреждения получили объекты связи поселке Теткино Глушковского района. По словам Старовойта, аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только будет такая возможность. О пострадавших в результате атаки не сообщается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли приграничные районы региона порядка 20 раз. Кроме того, на регион были совершены атаки 4 дронами-камикадзе, а также российские ПВО сбила беспилотник самолетного типа.

До этого российские средства ПВО сбили два беспилотника (ВСУ) над территорией Брянской области. В результате атаки никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений, указал он и добавил, что на месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.