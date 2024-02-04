ВСУ около 20 раз за сутки обстреляли Белгородскую область – губернатор

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Порядка 20 раз за прошедшие сутки ВСУ обстреляли приграничные районы Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил Гладков, за 3 февраля украинская армия обстреляли четыре приграничных муниципалитета, в общей сложности выпустив по региону 17 минометных снарядов. Кроме того, на регион были совершены атаки 4 дронами-камикадзе, а также российские ПВО сбила беспилотник самолетного типа.



Как подчеркнул глава региона, пострадавших за отчетный период нет. Больше всего обстрелу подвергся Краснояружский район.

"В результате обстрела различные разрушения выявлены в пяти частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено", – отметил Гладков.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности.

Ранее Гладков сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ без света осталось село в Белгородской области. Он отметил, что аварийные службы начнут устранять последствия только после соответствующего согласия со стороны министерства обороны России.