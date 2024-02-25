25 февраля, 21:42Происшествия
ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке с использованием БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минздрав ДНР"
Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по больнице в Донецке, сообщает Минздрав ДНР.
В результате повреждено остекление. Никто из пациентов и персонала не пострадал.
Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По словам сотрудницы ресторана, прилетело в здание около двух снарядов. В этот момент, как она утверждает, находилось около 50–60 человек.
Ранее сообщалось, что украинские войска подвергли обстрелу центр Донецка. По информации экстренных служб, снаряд попал в многоквартирный жилой дом, поэтому в результате вражеской атаки погиб человек.
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