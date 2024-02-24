Один человек погиб в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

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Украинские войска подвергли обстрелу центр Донецка. В результате вражеской атаки погиб человек. О происшествии пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Один человек погиб, еще один ранен в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе Донецка", – уточнил собеседник агентства.

Предварительно установлено, что противник использовал для обстрела 155-миллиметровые снаряды.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненых в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, атаке подверглись улицы Готвальда и Чкалова. Он призвал жителей быть осторожными.

До этого ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из реактивной системы залпового огня.



В результате удара ВСУ по Донецку погибли 25 человек