Мэр Горловки сообщил о раненых в результате обстрела города со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненых горожанах в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, атаке подверглись улицы Готвальда и Чкалова. Он призвал жителей быть осторожными и уйти с улиц.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем телеграм-канале, что атака была совершена в 07:30 по московскому времени. Украинская армия обстреляла город из реактивных систем залпового огня, выпустив 10 ракет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ села Глотово пострадали два человека. С его слов, противник сбросил при помощи БПЛА взрывные устройства на грузовики.

Он отметил, что у одного мужчины зафиксированы осколочные ранения лица и руки, у второго – осколочное ранение руки. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь, уточнил Гладков.

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