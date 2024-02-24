ВСУ обстреляли из HIMARS ресторан в Донецке, где проходила свадьба – СМИ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сотрудницы ресторана, прилетело в здание около двух снарядов. В этот момент, как она утверждает, находилось около 50–60 человек.

"Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов теперь запомнится надолго", – уточнила женщина.

Как утверждает другой очевидец происшествия, один из мирных граждан получил ранение ноги.

Ранее сообщалось, что украинские войска подвергли обстрелу центр Донецка. По информации экстренных служб, снаряд попал в многоквартирный жилой дом, поэтому в результате вражеской атаки погиб человек.



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