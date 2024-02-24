24 февраля, 18:23Происшествия
Один человек пострадал в результате атаки на поселок Гольмовский – мэр Горловки
Фото: 123RF/tasharo
Из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на поселок Гольмовский в ДНР пострадал местный житель. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ ранен мирный житель поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки)", – написал мэр города.
Ранее стало известно, что один человек погиб в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Предварительно установлено, что противник использовал для обстрела 155-миллиметровые снаряды.
До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненых в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, атаке подверглись улицы Готвальда и Чкалова. Он призвал жителей быть осторожными.
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