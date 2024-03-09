Система ПВО РФ сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ над территорией Белгородской области. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, украинские силы направили в регион беспилотник самолетного типа. Вражескую атаку удалось пресечь около 18:40 по московскому времени.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотника сбиты в Яковлевском городском округе. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 9 марта системы ПВО России перехватили и ликвидировали 47 украинских дронов в четырех областях. Больше всего БПЛА было замечено в Ростовской области – 41 летательный аппарат.