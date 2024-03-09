Системы ПВО сбили за ночь 47 беспилотников ВСУ в четырех областях РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны РФ сбили за минувшую ночь 47 украинских беспилотников в четырех российских областях. Министерство обороны рассказало о вражеских попытках атаки в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что это были дроны самолетного типа. Так, удалось перехватить и ликвидировать один беспилотник в Белгородской области, два дрона – в Курской области, три БПЛА – над территорией Волгоградского региона, а также 41 беспилотник – в Ростовской области.

Вечером 8 марта два дрона были сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области. Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

До этого два человека погибли при атаке ВСУ по белгородскому селу Рождественка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что противник сбросил взрывные устройства с трех дронов-камикадзе.



Российские военные ушли от украинского дрона-камикадзе на багги