Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Два человека погибли при атаке ВСУ по белгородскому селу Рождественка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен", – уточнил он в публикации.

Губернатор пообещал, что пострадавшего привезут в больницу, как только позволит оперативная обстановка. Медики уже выехали на место случившегося. В результате вражеской атаки были повреждены экскаватор и манипулятор.

Кроме того, Гладков сообщил, что украинские силы также направили беспилотник в поселок Маслова Пристань. Дрон сбросил взрывное устройство на аграрное предприятие. По словам главы региона, обошлось без пострадавших. Однако от взрыва пробита кровля здания, уточнил он.

Ранее средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали два беспилотника в районе белгородского села Варваровка. До этого губернатор рассказал о сбитых БПЛА в районе населенных пунктов Беломестное и Болдыревка.

Днем 8 марта в Белгороде и Белгородском районе звучал сигнал, предупреждающий о ракетной опасности. Через некоторое время режим отменили.



Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду