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08 марта, 14:06

Происшествия

Ракетная опасность в Курской и Белгородской областях отменена

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Объявленная накануне ракетная опасность в Курской и Белгородской областях отменена. Об этом сообщили губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В пятницу, 8 марта, ракетная опасность была объявлена в Железногорске Курской области. Губернатор региона Старовойт призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. Затем в своем телеграм-канале губернатор региона сообщил, что ракетная опасность отменена.

"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", – написал Старовойт.

В Белгороде и Белгородском районе также отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее в районе белгородского села Варваровка были сбиты два украинских дрона самолетного типа.

До этого Гладков сообщал о сбитых БПЛА в районе населенных пунктах Беломестное и Болдыревка. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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