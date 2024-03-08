08 марта, 14:06Происшествия
Ракетная опасность в Курской и Белгородской областях отменена
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Объявленная накануне ракетная опасность в Курской и Белгородской областях отменена. Об этом сообщили губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В пятницу, 8 марта, ракетная опасность была объявлена в Железногорске Курской области. Губернатор региона Старовойт призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. Затем в своем телеграм-канале губернатор региона сообщил, что ракетная опасность отменена.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", – написал Старовойт.
В Белгороде и Белгородском районе также отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Гладков в своем телеграм-канале.
Ранее в районе белгородского села Варваровка были сбиты два украинских дрона самолетного типа.
До этого Гладков сообщал о сбитых БПЛА в районе населенных пунктах Беломестное и Болдыревка. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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