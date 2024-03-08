08 марта, 13:03Происшествия
Два беспилотника сбиты в Белгородской области – Гладков
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два беспилотника сбиты в Белгородской области. Информация о последствиях на земле уточняется. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как сообщил Гладков, в Белгородском районе системой ПВО было сбито два БПЛА самолетного типа в рядом с селами Беломестное и Болдыревка. Губернатор отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в мэрии Белгорода сообщили, что в городе объявлена ракетная опасность. Власти города призвали жителей по возможности не выходить из дома и не подходить к окнам.
До этого угроза ракетной опасности была объявлена в Старооскольском городском округе Белгородской области.
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