Два беспилотника сбиты в Белгородской области – Гладков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника сбиты в Белгородской области. Информация о последствиях на земле уточняется. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщил Гладков, в Белгородском районе системой ПВО было сбито два БПЛА самолетного типа в рядом с селами Беломестное и Болдыревка. Губернатор отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в мэрии Белгорода сообщили, что в городе объявлена ракетная опасность. Власти города призвали жителей по возможности не выходить из дома и не подходить к окнам.

До этого угроза ракетной опасности была объявлена в Старооскольском городском округе Белгородской области.