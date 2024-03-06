06 марта, 07:50Происшествия
Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки со стороны Украины была пресечена около 07:00 по московскому времени.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, последствий на земле нет. Глава региона подчеркнул, что держит на контроле оперативную ситуацию в области.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково. В результате атаки никто не пострадал.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что в ведомстве возбудили свыше 1,4 тысячи уголовных дел по фактам обстрелов приграничных с Украиной территорий РФ и атак БПЛА отдельных районов ряда российских областей.
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