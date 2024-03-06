Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки со стороны Украины была пресечена около 07:00 по московскому времени.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, последствий на земле нет. Глава региона подчеркнул, что держит на контроле оперативную ситуацию в области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково. В результате атаки никто не пострадал.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что в ведомстве возбудили свыше 1,4 тысячи уголовных дел по фактам обстрелов приграничных с Украиной территорий РФ и атак БПЛА отдельных районов ряда российских областей.