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08 марта, 11:29

Происшествия

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Агентство "Москва"

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и в Белгородском районе. Об этом сообщили в мэрии города.

В мэрии призвали жителей города по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее угроза ракетной опасности была объявлена в Старооскольском городском округе Белгородской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Козинка мужчина получил осколочные ранения нижней конечности.

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