08 марта, 11:29Происшествия
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Фото: Агентство "Москва"
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и в Белгородском районе. Об этом сообщили в мэрии города.
В мэрии призвали жителей города по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее угроза ракетной опасности была объявлена в Старооскольском городском округе Белгородской области.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Козинка мужчина получил осколочные ранения нижней конечности.
Читайте также
- Ракетную опасность объявили в Курской области
- Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области