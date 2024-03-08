Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Агентство "Москва"

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и в Белгородском районе. Об этом сообщили в мэрии города.

В мэрии призвали жителей города по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее угроза ракетной опасности была объявлена в Старооскольском городском округе Белгородской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Козинка мужчина получил осколочные ранения нижней конечности.