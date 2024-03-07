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00:12

Происшествия

Ракетную опасность объявили в Курской области

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

В Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Глава области призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Находящимся на улице Старовойт порекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Утром 6 марта в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области загорелся склад ГСМ, огонь охватил резервуар с топливом. Позднее в склад попал второй беспилотник.

По словам представителей Московской железной дороги, к ликвидации возгорания привлекли два пожарных поезда из Орла и со станции Льгов.

Ближе к вечеру пожар на складе ГСМ полностью ликвидировали. Роман Старовойт поблагодарил все оперативные службы за самоотверженную работу, а сотрудников ГОКа – за стойкость и мужество.

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