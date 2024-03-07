Ракетная опасность объявлена в Курской и Белгородской областях

Фото: Министерство обороны РФ

Угроза ракетной опасности была объявлена второй раз за ночь в Курской области, а также в Старооскольском городском округе Белгородской области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, – зайти в ближайшее здание.

Жителям Белгородской области региональное управление МЧС также посоветовало по возможности не выходить из дома и не подходить к окнам.

В ночь на 7 марта режим ракетной опасности уже объявляли в Курской области. Спустя несколько часов угрозу отменили по всему региону.

Также ночью дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью. По предварительным данным министерства по региональной безопасности, в результате произошедшего пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.