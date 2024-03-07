03:31Происшествия
Ракетную опасность отменили в Курской области
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В Курской области отменили режим ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", – говорится в сообщении главы области.
Угрозу ракетной опасности объявляли в данном регионе в ночь на 7 марта.
Утром 6 марта после атаки украинского беспилотника в Курской области загорелся склад ГСМ, огонь охватил резервуар с топливом. Через некоторое время в склад попал второй дрон.
К тушению возникшего пожара привлекли два пожарных поезда из Орла и со станции Льгов. Вскоре огнеборцам удалось полностью потушить огонь.
Читайте также
- Член избиркома погибла при подрыве машины в Бердянске
- Система ПВО РФ сбила МиГ-29 ВСУ в районе Любомировки Николаевской области