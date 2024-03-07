Два беспилотника уничтожили над Тульской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности Тульской области.

"Организовано реагирование экстренных служб", – говорится в сообщении министерства.

По предварительным данным ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также нет.

Ранее средства ПВО перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. По словам губернатора региона Александра Гусева, последствий на земле нет.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково. Удары со стороны украинской армии привели к пожару, который удалось быстро ликвидировать.

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