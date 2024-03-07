Мужчина пострадал при обстреле села Козинка под Белгородом

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Мужчина получил ранения при обстреле села Козинка в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Есть пострадавший – у мужчины осколочные ранения нижней конечности", – информировал он.

Помощь пострадавшему на месте оказали медики. От госпитализации мужчина отказался.

Гладков добавил, что в результате прилета оказался поврежден сарай в частном жилом доме. С наступлением светлого времени суток в селе начнут осматривать придомовые территории.

До этого над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом в Брянской области сбили два украинских беспилотника. В результате произошедшего никто не пострадал. Инфраструктурных повреждений также выявлено не было.

