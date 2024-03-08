08 марта, 08:28Происшествия
Системы ПВО уничтожили 4 украинских дрона над Волгоградской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России
Средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали 4 украинских беспилотника над Волгоградской областью. Министерство обороны России рассказало о случившемся в своем официальном телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что вражеская атака с помощью дронов самолетного типа была пресечена около 07:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО 4 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области", – говорится в публикации.
Ранее в министерстве сообщили, что в ночь на 8 марта системы ПВО уничтожили в общей сумме 12 беспилотников ВСУ над территориями Белгородской и Волгоградской областей.
До этого был перехвачен БПЛА над Воронежской областью. По словам губернатора региона Александра Гусева, последствий на земле удалось избежать.
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