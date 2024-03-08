08 марта, 19:23Происшествия
Два БПЛА сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области – Гладков
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два беспилотника сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Как отметил губернатор, в Яковлевском городском округе сработала российская система ПВО и уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа на подлете к городу.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – отметил губернатор.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на село Рождественка в Белгородской области погибли два человека.
До этого средства ПВО РФ ликвидировали два беспилотника в районе белгородского села Варваровка. До этого губернатор рассказал о сбитых БПЛА в районе населенных пунктов Беломестное и Болдыревка.
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