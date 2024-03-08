Два БПЛА сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области – Гладков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор, в Яковлевском городском округе сработала российская система ПВО и уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа на подлете к городу.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – отметил губернатор.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на село Рождественка в Белгородской области погибли два человека.

До этого средства ПВО РФ ликвидировали два беспилотника в районе белгородского села Варваровка. До этого губернатор рассказал о сбитых БПЛА в районе населенных пунктов Беломестное и Болдыревка.