09 марта, 08:43Политика
ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Вооруженные силы Украины обстреляли село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.
Жителей села призвали спуститься в укрытие.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны РФ сбили за минувшую ночь 47 украинских беспилотников в четырех российских областях.
Это были дроны самолетного типа. Так, удалось перехватить и ликвидировать один беспилотник в Белгородской области, два дрона – в Курской области, три БПЛА – над территорией Волгоградского региона, а также 41 беспилотник – в Ростовской области.
Вечером 8 марта два дрона были сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области. Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.
До этого два человека погибли при атаке ВСУ по белгородскому селу Рождественка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что противник сбросил взрывные устройства с трех дронов-камикадзе.
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