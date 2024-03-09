ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Вооруженные силы Украины обстреляли село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.

Жителей села призвали спуститься в укрытие.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны РФ сбили за минувшую ночь 47 украинских беспилотников в четырех российских областях.

Это были дроны самолетного типа. Так, удалось перехватить и ликвидировать один беспилотник в Белгородской области, два дрона – в Курской области, три БПЛА – над территорией Волгоградского региона, а также 41 беспилотник – в Ростовской области.

Вечером 8 марта два дрона были сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области. Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

До этого два человека погибли при атаке ВСУ по белгородскому селу Рождественка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что противник сбросил взрывные устройства с трех дронов-камикадзе.



Российские военные ушли от украинского дрона-камикадзе на багги