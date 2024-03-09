Один человек ранен в результате обстрела Херсонской области со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ города Голая Пристань Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Пострадавшим оказался мужчина 1974 года рождения. Его доставили в Скадовскую центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Региональное управление Следственного комитета РФ начало проверку по факту обстрела. По предварительным данным, обстрел велся с помощью снарядов натовского образца.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны РФ сбили за минувшую ночь 47 украинских беспилотников в четырех российских областях.

Это были дроны самолетного типа. Так, удалось перехватить и ликвидировать один беспилотник в Белгородской области, два дрона – в Курской области, три БПЛА – над территорией Волгоградского региона, а также 41 беспилотник – в Ростовской области.

Вечером 8 марта два дрона были сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области. Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

До этого два человека погибли при атаке ВСУ по белгородскому селу Рождественка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что противник сбросил взрывные устройства с трех дронов-камикадзе.



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