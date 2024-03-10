Три дрона-камикадзе ВСУ атаковали поселок в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ атаковали поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области при помощи трех дронов-камикадзе. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом. В результате взрыва внутри дома зафиксировали повреждения, выбиты окна.

Гладков уточнил, что никто не пострадал. Оперативные службы задействованы на месте.

Ранее 10 марта сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, звучал в Шебекинском округе Белгородской области. Местных жителей просили не выходить из дома и не приближаться к окнам. Также ракетную опасность объявляли в Белгороде и пригороде.

До этого средства ПВО РФ ликвидировали два беспилотника в районе белгородского села Варваровка. По словам губернатора, территорию области пытались атаковать дроны самолетного типа.

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