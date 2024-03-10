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10 марта, 12:26

Происшествия

Ракетную опасность объявляли в Шебекинском округе Белгородской области

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, звучал в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщалось в официальном телеграм-канале регионального главка МЧС.

Местных жителей просили не выходить из дома и не приближаться к окнам.

В настоящее время режим ракетной опасности отменили. Аналогичное предупреждение перестало действовать в Белгороде и Белгородском районе.

Ранее ракетную опасность объявляли в Белгороде и пригороде.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотника сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

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