ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Белгородской области российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по российским объектам была пресечена в 14:15 по московскому времени. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотника сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

До этого Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на село Рождественка в Белгородской области погибли два человека.