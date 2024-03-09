09 марта, 14:53Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Белгородской области российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Как отметили в ведомстве, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по российским объектам была пресечена в 14:15 по московскому времени. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотника сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
До этого Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на село Рождественка в Белгородской области погибли два человека.
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