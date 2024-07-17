Дуда заявил, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО

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Президент Польши Анджей Дуда считает, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с НАТО. Об этом сообщает RT со ссылкой на Wirtualna Polska.

По словам политика, потенциальная война РФ с Западом будет невероятно близка. Он также заметил, что Североатлантический альянс готовится к боевым действиям.

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне подтвердили, что Украина будет приглашена в ряды Альянса, когда союзники примут соответствующее решение и все условия для этого будут выполнены.

НАТО также будет поддерживать усилия Украины по присоединению к Альянсу, пока она продолжает реформы, необходимые для вступления в него.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что НАТО не собирается участвовать напрямую в конфликте на Украине. Вместе с тем Альянс продолжит оказывать поддержку Киеву, чтобы не допустить победы России.