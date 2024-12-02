Зеленский предложил украинцам потратить "президентскую тысячу" на оборону страны

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил гражданам потратить "президентскую тысячу" гривен на укрепление обороны страны. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Средства можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Есть возможность направить выплату в поддержку сил обороны Украины через волонтерские фонды", – написал он.

Зеленский также поделился, что уже за первый день работы программы заявки на получение выплаты оставили более 2,1 миллиона украинцев. По его словам, полмиллиона заявок связаны с выплатами детям.

Ранее Зеленский поручил выдать каждому украинцу по 1 000 гривен (порядка 2 346 рублей) в рамках новой соцпрограммы. Средства можно будет потратить на оплату товаров, коммунальных и прочих услуг, лекарства, книги и железнодорожные билеты. По словам Зеленского, тысяча гривен будет выделена на каждого человека.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что этой тысячей гривен Зеленский пытается купить голоса избирателей.