Порошенко заявил, что Запад перестанет помогать Украине из-за выплат Зеленского

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что выплаты в тысячу гривен, которые действующий лидер страны Владимир Зеленский пообещал гражданам в рамках программы социальной поддержки, могут привести к тому, что Запад перестанет поддерживать Киев. Об этом пишет РИА Новости.

"На эту позицию вашей "тысячи", которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он больше не пойдет. А вот к чему это может привести, к сожалению… что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь", – высказался он.

Кроме того, Порошенко обвинил действующую власть на Украине в том, что она думает лишь о том, как выиграть будущие выборы, а не как одержать победу в конфликте.

Ранее Порошенко заявил о пяти "красных линиях", которые, по его мнению, нужно соблюдать Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Так, он призвал отвергать какие-либо компромиссы касательно суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он также заявил, что нельзя соглашаться на ограничение мощности украинской армии.